Американскую порнозвезду во время подводной съемки укусила акула (видео)

Американскую порноактрису Молли Кавалли во время подводной фотосессии во Флориде укусила акула. Об этом пишет The Mirror.

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Девушка в откровенном купальнике смело запрыгнула в клетку, которая должна была уберечь ее от зубов хищников, и начала съемку, но почти сразу же одной из акул удалось протиснуться сквозь прутья и полоснуть ее зубами по ноге. Актрису за несколько секунд подняли на катер – из глубокого пореза на щиколотке сочилась кровь.

Позже стало известно, что на рану наложили 20 швов, но актрису фильмов для взрослых это не расстроило. В своем "Инстаграме" она поблагодарила всех сочувствующих и рассказала, что рана быстро заживает.

Таблоиды также предполагают, что съемка должна была прорекламировать оборудование для подводных трансляций из любой точки мира.