Американскую порнозвезду во время подводной съемки укусила акула (видео)
На рану наложили 20 швов.
Американскую порноактрису Молли Кавалли во время подводной фотосессии во Флориде укусила акула. Об этом пишет The Mirror.
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Девушка в откровенном купальнике смело запрыгнула в клетку, которая должна была уберечь ее от зубов хищников, и начала съемку, но почти сразу же одной из акул удалось протиснуться сквозь прутья и полоснуть ее зубами по ноге. Актрису за несколько секунд подняли на катер – из глубокого пореза на щиколотке сочилась кровь.
Позже стало известно, что на рану наложили 20 швов, но актрису фильмов для взрослых это не расстроило. В своем "Инстаграме" она поблагодарила всех сочувствующих и рассказала, что рана быстро заживает.
Таблоиды также предполагают, что съемка должна была прорекламировать оборудование для подводных трансляций из любой точки мира.