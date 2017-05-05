Пентагон признал удары по мечети в Сирии - СМИ

Пентагон признал, что ​авиация США 16 марта нанесла удар около сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое было частью мечети, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в ведомстве.

Как сообщили источники, проведенное Пентагоном расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей.

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Уточняется, что в Пентагоне изначально заявляли, что нанесли авиаудар по позициям террористов в провинции Идлиб, в результате которого, по данным Пентагона, погибло несколько боевиков «Аль-Каиды».

В результате атаки погибли по меньшей мере 46 человек, среди которых были в основном мирные жители, еще несколько десятков получили ранения.