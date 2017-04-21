Пентагон ответил на угрозы КНДР о "сверхмощном ударе"
Маттис прокомментировал заявления КНДР.
Министр обороны США Джим Маттис заявил, что недавние заявления Северной Кореи - провокационные, но они были пустыми раньше, поэтому им не следует верить.
"Что касается последних заявлений Северной Кореи, я думаю, мы все уже привыкли к ним, их угрозы не подтверждаются", - сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве Маттис, слова которого передает Reuters.
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Напомним, недавно в официальной газете правящей партии КНДР появилось предупреждение США о "сверхмощном превентивном ударе".
Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм.
Позже постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.