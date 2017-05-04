Обама в видеообращении поддержал кандидатуру Макрона на выборах президента Франции

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в своем видеообращении поддержал кандидатуру проевропейского кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает Reuters.

"Французские выборы очень важны для будущего Франции и ценностей, о которых мы так сильно заботимся", - заявил Обама в своем сообщении, которое было распространено штабом Макрона.

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По мнению предыдущего президента США, Макрон защищает либеральные ценности. "Он настроен на лучшее будущее для французского народа. Он отстаивает человеческие надежды, а не их страхи", - заявил Обама.

"Я поддерживаю (намерение) Эммануэля Макрона вести вас вперед", - подчеркнул Обама.

Макрон рассматривается как фаворит в избирательной кампании перед ультраправым кандидатом от "Национального фронта" Марин Ле Пен.

В первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля, Макрон набрал 24,01 процента. Его основная соперница, ультраправый кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен - 21,3 процента голосов. Второй тур состоится 7 мая.