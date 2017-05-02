Голливудские киностудии заключили сделку со сценаристами, избежав забастовки

Голливудские сценаристы и предствители киностудий в ночь на вторник смогли договориться об отмене забастовки из-за низких, по мнению писателей, отчислений с фильмов, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Рад сообщить - мы заключили сделку", - сообщил в своем "Твиттере" сценарист Билли Рэй, представляющий гильдию сценаристов.

"Это не все, чего мы заслуживаем, но все-таки большой успех, который поможет многим писателям. Единство сделало это возможным", - написал Рэй.

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Условия сделки не разглашаются.

Последняя крупная забастовка сценаристов проводилась в 2007-2008 годах. Тогда акция продолжалась 100 дней. Телеканалы были вынуждены повторять выпуски телешоу. По данным Института Майкла Милкена, забастовка обошлась экономике Калифорнии в 2,1 млрд долларов.

Сейчас соглашение стало результатом затяжных переговоров между гильдией сценаристов и альянсом кино- и телепроизводителей, который представляет крупные голливудсткие студии.

Гильдия сценаристов требовала значительно увеличить финансирование и предоставить дополнительные гарантии для членов профсоюза.

В объединении утверждают, что члены организации за последние три года потеряли около 23% доходов на фоне больших прибылей кинокомпаний. В случае невыполнения своих требований члены гильдии, в которой состояит 9000 человек, обещали 2 мая начать забастовку.

Если бы кино- и телепродюсерам не удалось договориться со сценаристами, забастовка в первую очередь отразилась на вечерних ток-шоу, для которых злободневные шутки придумывают команды писателей.

Вслед за этим пострадали бы дневные телесериалы, но большинство запланированных на ближайшие два-три месяца телевизионных комедий драматических тв-шоу уже написаны и сняты, говорят продюсеры.