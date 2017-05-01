В Минске проходит несанкционированный митинг: милиция подогнала автозаки

В Минске около 100 человек собрались на несанкционированную акцию протеста, сообщает "112 Украина".

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"То, что происходит сейчас в центре Минска – это несанкционированное мероприятие. Еще за час до начала него стояла колонна из автозаков, в центре много сотрудников милиции. На само мероприятие пришло около 100 человек, это мало, потому что основная часть людей находится за городом: в Белоруссии, как и в Украине, сейчас длинные майские праздники", - сообщила корреспондент.

Демонстранты требуют освобождения оппозиционного лидера Николая Статкевича, арестованного 30 апреля, и отставки президента Лукашенко.

Отмечается, что митингующие собрались на Октябрьской площади и направились на площадь Независимости. Сейчас протестующие дошли до КГБ, где также стоят автозаки. Милиция предупреждает их о том, что митинг не санкционирован и просит не вынуждать их применять силу и спецсредства.