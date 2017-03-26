Аресты в Минске: в сети появилось видео разгона акций с высоты птичьего полета

В сети появилось видео, которое показывает с высоты птичьего полета, что происходило между участниками акций в Минске и правоохранителями.

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Разгон демонстраций в Минске осуществляли правоохранители и бойцы ОМОНа. В предыдущие дни в разных городах Беларуси было арестовано около 300 человек как в административных, так и в уголовных делах.

Напомним, в Беларуси исчез оппозиционный лидер и один из организаторов несанкционированного митинга на "День воли" Николай Статкевич. В мероприятии он участия не принимал и где он сейчас находится неизвестно. Перед акцией в течение нескольких дней Статкевич не ночевал дома, чтобы избежать превентивного задержания, но подавал жене "условные сигналы" о том, что с ним все хорошо. Последний такой сигнал Марина Адамович получила в четверг. Женщина собирается обращаться во все силовые структуры с запросами о судьбе мужа.