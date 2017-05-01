"Воздушная ловушка": в "Аэрофлоте" рассказали подробности инцидента c Boeing, летевшего в Таиланд

Причиной инцидента на борту авиарейса Москва – Бангкок, в результате которого пострадали более 20 человек, в том числе россияне, стала так называемая «турбулентность ясного неба». Об этом рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».

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«Турбулентность, в которую попал Boeing 777, в авиации известна как «турбулентность ясного неба». Ее основная особенность в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», — говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что в мировой гражданской авиации ежегодно фиксируется около 750 случаев турбулентности в ясном небе.

«В 03.38 экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкок, пострадавшим оказана помощь», — добавили в пресс-службе.