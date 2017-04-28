Во время штурма парламента Македонии ранены 77 человек

Во время столкновений между демонстрантами и полицией, которые произошли у здания парламента Македонии и внутри самого парламента вечером 27 апреля, были ранены 77 человек. Среди раненых - 22 полицейских и трое македонских депутатов, передает DW.

Демонстранты, многие из которых - сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски, прорвали кордоны полиции и ворвались в здание парламента после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери. Во время стычек в парламенте был ранен лидер социал-демократов Зоран Заев и несколько его однопартийцев.

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Впоследствии президент Македонии Георге Иванов выступил с телеобращением, в котором призвал к спокойствию и «взвешенному и ответственному поведению».

Проявления насилия во время протестов осудили в Европейском Союзе. «Мы осуждаем сегодняшние атаки на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте абсолютно неприемлемы», - подчеркнула, в частности, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Политический кризис в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Партия экс-премьера Груевски выиграла выборы зимой, однако не смогла восстановить коалицию и назначить правительство. В частности, правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требования ввести албанский как второй официальный язык.