США намерены усилить санкции в отношении КНДР

Стратегия президента США в отношении КНДР направлена на то, чтобы оказать давление на Пхеньян и заставить его отказаться от своих программ по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, министра обороны Джеймса Мэттиса и директора Национальной разведки Дэна Коатса, сообщается на сайте Госдепартамента США.

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Подход президента США Дональда Трампа направлен на давление на КНДР путем ужесточения экономических санкций и использования дипломатических мер с союзниками и региональными партнерами.

"Прошлые усилия не смогли остановить программу Северной Кореи по испытанию ядерных баллистических ракет. С каждой провокацией КНДР ставит под угрозу стабильность на северо-востоке Азии и является растущей угрозой для США и наших союзников", - сказано в документе.

Авторы подчеркнули, что ядерная программа КНДР является "серьезной угрозой национальной безопасности и высшим приоритетом внешней политики" Соединенных Штатов.

Согласно документу, США намерены поддерживать тесную координацию и сотрудничество с союзниками, в особенности с Республикой Корея и Японией, для того, чтобы сохранить стабильность и процветание в регионе.

"США стремятся к стабильности и мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы по-прежнему готовы к переговорам по достижению этой цели, но мы по-прежнему готовы защищать себя и своих союзников", - подчеркивается в заявлении.