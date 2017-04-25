Трамп созывает сенат, чтобы "решить проблему" КНДР

Администрация США сделала весьма необычный ход, пригласив американский сенат в полном составе посетить Белый дом для проведения брифинга по вопросу о ядерной программе Северной Кореи, передает Русская служба ВВС.

В экстренном совещании, которое состоится в Белом доме в среду, примут участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

Незадолго до этого президент Дональд Трамп обратился в Совет Безопасности ООН, призвав "наконец-то решить" проблему КНДР.

"Северная Корея - это большая проблема для всего мира. И эту проблему мы должны, наконец, решить, - заявил американский президент. - Нынешний статус-кво в Северной Корее неприемлем, и Совет Безопасности должен ввести дополнительные, более строгие санкции, чтобы противодействовать корейской ядерной программе и программе по изготовлению баллистических ракет".

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Представители Белого дома также сообщили, что в понедельник Трамп обсудил вопрос "срочной проблемы в области безопасности", которую представляет Северная Корея, и в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Помимо госсекретаря Тиллерсона и главы Пентагона Мэттиса перед сенаторами выступят директор Национальной разведки США Дэн Коутс и глава американского генштаба Джозеф Данфорд, сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все дальнейшие вопросы по поводу брифинга он просил адресовать главе сенатского большинства Митчу Макконнеллу.

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Президент США Дональд Трамп направил к Корейскому полуострову американскую авианесущую группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон» в ответ на усиление напряженности через испытания Пхеньяном баллистических ракет.

23 апреля два японских эсминца присоединились к корабельной группе «Карла Винсона» для демонстрации солидарности.

На фоне напряжения отношений появилось сообщение о задержании Пхеньяном гражданина США, который пытался выехать из КНДР. В Северной Корее задержаны еще по меньшей мере двое американских граждан.