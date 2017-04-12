Китай призвал Трампа решить конфликт с КНДР мирным путем

Президент Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора призвал президента США Дональда Трампа к мирному разрешению ситуации на Корейском полуострове, передает Reuters.

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В частности, лидеры государств обсудили возможные совместные действия по поддержанию мира и стабильности на полуострове. "Китай готов поддерживать тесные контакты и координацию с США", - заявил он.

Цзиньпин заявил, что Китай стремится к денуклеаризации на полуострове, поддержание мира и стабильности, и выступает за решение проблем мирным путем.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея заявила о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.

Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в вод полуострова боевой группы.