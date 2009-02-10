Служба по борьбе с наркотиками взяла штурмом городскую полицию

Мексиканская служба по борьбе с наркотиками совместно с войсками взяла штурмом здание полиции города Канкун и произвела аресты 36 полицейских, включая главу городской полиции Франциско Веласко, сообщает Reuters 9 февраля. Аресты были произведены в связи с убийством генерала Мауро Телло Куиньонеса.

Куиньонеса и двух его помощников обнаружили мертвыми в автомобиле на дороге около города Канкун 5 февраля. Всех троих перед смертью пытали.

Накануне убийства 63-летний генерал был назначен особым советником главы муниципалитета по борьбе с наркотиками, и его гибель сразу же связали с профессиональной деятельностью.

Полиция города Канкун считается одной из самых коррумпированных в Мексике. Полицейских обвиняют в самых различных преступлениях - от сутенерства до прикрывания деятельности наркокартелей. В отношении 800 из 2100 офицеров полиции в городе ведутся криминальные расследования.

Лента.ру