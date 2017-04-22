Бразилия пытается справиться с наплывом беженцев из Венесуэлы

Глубокий социальный и экономический кризис в Венесуэле толкает ее граждан к бегству из страны в поисках лучшей жизни, сообщает Euronews.

Все больше венесуэльцев тянется в сторону Бразилии. Ежемесячно по несколько тысяч пересекает границу. Как следствие, на приграничной территории скопились сотни искателей убежища.

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В муниципалитете Пакарайма на севере Бразилии разворачивается настоящий мигрантский кризис. Эта часть Бразилии - одна из самых бедных. Справиться с наплывом беженцев ей становится все труднее.

Семьи с детьми из Венесуэлы ищут в первую очередь еду и медицину.

Мэр Пакараймы говорит, что город пытается помочь мигрантам, впрочем его ресурсы крайне ограничены. Работают волонтеры.

В 2014 году в Бразилию переместились более 12 тысяч венесуэльцев. С тех пор эта цифра выросла в 5 раз.

Немало мигрантов живет в нищете. Некоторые - под открытым небом.