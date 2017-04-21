В аэропорту США пропустили на рейс женщину с пистолетом в сумке

В американском аэропорту Лос-Анджелеса женщину пропустили на борт самолета с пистолетом в сумочке.

Женщина-полицейский попросту забыла выложить оружие из сумочки, передает ТСН со ссылкой на BBC.

Отмечается, что в результате личного досмотра и сканирования ручной клади оружие не было обнаружено.

Читайте такжеUnited Airlines вернет деньги за билеты всем пассажирам скандального рейса

"42-летняя офицер полиции Ноэль Грант из полицейского управления Санта-Моники ехала в отпуск и везла с собой свой личный пистолет, а не служебное оружие", – говорится в сообщении.

Грант вспомнила о пистолете и наткнулась на него и шесть патронов к нему в сумке, только когда делала пересадку в Тайбэе, столице Тайваня.

Женщина сообщила о казусе местным властям, которые запретили ей покидать территорию страны до завершения разбирательства.

Вскоре, власти США признали, что процедура прохождения досмотра в аэропорту Лос-Анджелеса не была проведена тщательно.

"Ответственные за то, что на борт самолета попало огнестрельное оружие, будут найдены", – заверили в управлении безопасности на транспорте США.