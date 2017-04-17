В Колумбии во время вечеринки прогремел взрыв, пострадали 38 человек
04:43, 17 апреля 2017Мир
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В ночном клубе взорвалась, предположительно, граната.
В ночном клубе прогремел взрыв / Фото colombiareports.com
В Колумбии в результате взрыва в ночном клубе пострадали, по крайней мере, 38 человек, передает 112.ua.
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Сообщается, что инцидент произошел в населенном пункте Эль-Президент в юго-западной провинции Валье-дель-Каука - одном из главных регионов по производству сахара в Колумбии.
Ведется расследование. По одной из версий, гранату мог принести один из участников вечеринки, и она взорвалась случайно. По другой версии, гранату в клуб бросили мужчины, проезжавшие на мотоцикле.
Сообщается, что взрыв произошел ночью, когда на вечеринке присутствовали около 50 человек.
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