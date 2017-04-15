Вблизи Алеппо вторые сутки заблокированы в автобусах более 7 тысяч эвакуированных сирийцев

Более 7 тысяч сирийцев – мирных жителей и повстанцев, которых утром 14 апреля начали эвакуировать из четырех городов, оказавшихся в осаде, заблокированы в автобусах на двух станциях вблизи Алеппо.

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Об этом сегодня сообщает информагентство dpa со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека и местного активиста.

По их информации, люди с утра 14 апреля вынуждены находиться в автобусах без еды и нормальных условий для сна и гигиены.

Причиной задержки стал спор между сирийскими проправительственными силами и повстанцами относительно выполнения достигнутых в конце марта договоренностей об эвакуации людей. Согласно этим договоренностям, эвакуации подлежат жители двух городов с преимущественно шиитским населением - Фуа и Кафрая на северо-западе провинции Идлиб, которые подконтрольны правительству, но заблокированы повстанцами. В обмен на это сирийское правительство разрешило эвакуацию жителей двух суннитских городов - Забадани и Мадаи, что неподалеку от границы с Ливаном, которые контролируют повстанцы и блокируют правительственные войска и их союзники, сообщает Deutsche Welle.

Эвакуация в четырех городах началась одновременно. По данным dpa, из Мадаи и Забадани вывезли около 2,2 тыс. человек, из Фуа и Кафраи - почти 5 тыс. В ночь на 15 апреля автобусы прибыли на две разные станции западнее Алеппо.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, эвакуацию заблокировала группировка "Тахрир аш-Шам", которую связывают с "Аль-Каидой". Представители группировки требуют, чтобы около сотни верных сирийскому правительству бойцов вернулись в Фуа и Кафраю, потому что они якобы находятся в автобусах с эвакуированными в обход договоренностей.