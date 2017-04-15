"В радиоактивный пепел": эксперты прогнозируют катастрофу для России, если Трамп ударит по КНДР

В случае нанесения США ракетного удара по ядерным объектам КНДР радиоактивное облако достигнет Владивостока за два часа.

Об этом пишет "Гезета.Ru".

При вооруженном конфликте на Корейском полуострове разрушения затронут помимо самой КНДР Южную Корею, Японию и Китай.

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По оценкам экспертов, в случае конфликта Пхеньян окажет решительное сопротивление, война будет сопровождаться гуманитарным кризисом.

Потенциальное ухудшение ситуации на Корейском полуострове грозит России наплывом беженцев, говорит специалист Центра корееведения Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолова.

Даже несмотря на малую протяженность сухопутного участка границы РФ и КНДР, не исключено, что беженцы устремятся в страну морским путем.

В то время как Китай довольно давно ведет подготовку к возможному кризису, усиливая контроль над границей, Приморский край России отличает относительная слабость административных и полицейских структур.