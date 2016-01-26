Скандальный фильм ВВС о "тайных богатствах" Путина появился в русском переводе (видео)

В сети появился русский перевод документального фильма Ричарда Билтона "Тайные богатства Путина", в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние. Оно оценивается в 40 миллиардов долларов.

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Автор картины взял интервью у бывших кремлевских инсайдеров, которые утверждают, что знают, как Путин "прячет свои богатства".

К примеру, российский бизнесмен Макс Фридзон заявил, что тот якобы получил 4% нефтяной компании Фридзона, когда был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Компания получила эксклюзивные права на поставку авиатоплива в аэропорт "Пулково". По словам Фридзона, изначально Путин просил долю в размере 15%, однако ни в каких документах это не было отражено. Кремль, в свою очередь, подобные обвинения отрицает.

"Мы видели, как он обогащает своих друзей, своих близких союзников, и маргинализирует тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные должности. Будь это энергетическое богатство России, будь то другие государственные контракты, он дает это тем, кто, как он думает, будет служить ему, и исключает тех, в ком сомневается. Для меня, это коррупция", – рассказал исполняющий обязанности замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин.