Трамп назвал удар США по позициям ИГ в Афганистане "удачной миссией"
Президент США Дональд Трамп высоко оценил профессионализм американских военных.
Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится ударом США «крупнейшей неядерной бомбой» по позициям террористической организации «Исламское государство» в Афганистане. Об этом журналистам, как передает CNBC News, он сообщил после встречи с чиновниками в Белом доме.
Произошедшее американский лидер, по данным издания, также назвал «очень-очень удачной миссией».
«Все прекрасно знают, что произошло», — также отметил глава США, добавив, что все, что он делает — это «дает поручения своим военным». «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу как обычно», — добавил Трамп, пояснив, что своими приказами американские власти «дали им полное право» на то, что они делают.
Читайте такжеТрамп не наполягає на відставці Асада
При этом, по информации Business Insider, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался отвечать на вопрос, лично ли Трамп отдал приказ использовать бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb в Афганистане. За дополнительной информацией журналистов представитель администрации главы Штатов тогда направил в Министерство обороны.
Однако свою уверенность в вооруженных силах США президент, как отмечает CNBC News, объяснил «откровенно говоря» тем, что «в последнее время [американские] военные были успешны».
«Если вы посмотрите на то, что произошло за последние восемь недель, и сравните с тем, что на самом деле происходило в течение последних восьми лет, вы увидите, что есть огромная разница», — также заметил Трамп.
Более подробной информации об операции США в Афганистане, как пишет издание, американский лидер не предоставил.
Бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.