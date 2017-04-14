Трамп назвал удар США по позициям ИГ в Афганистане "удачной миссией"

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится ударом США ​«крупнейшей неядерной бомбой» по позициям террористической организации «Исламское государство» в Афганистане. Об этом журналистам, как передает CNBC News, он сообщил после встречи с чиновниками в Белом доме.

Произошедшее американский лидер, по данным издания, также назвал «очень-очень удачной миссией».

«Все прекрасно знают, что произошло», — также отметил глава США, добавив, что все, что он делает — это «дает поручения своим военным». «У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу как обычно», — добавил Трамп, пояснив, что своими приказами американские власти «дали им полное право» на то, что они делают.

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При этом, по информации Business Insider​, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер​ отказался отвечать на вопрос, лично ли Трамп отдал приказ использовать бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb в Афганистане. За дополнительной информацией журналистов представитель администрации главы Штатов тогда направил в Министерство обороны.

Однако свою уверенность в вооруженных силах США президент, как отмечает CNBC News, объяснил «откровенно говоря» тем, что «в последнее время [американские] военные были успешны».

«Если вы посмотрите на то, что произошло за последние восемь недель, и сравните с тем, что на самом деле происходило в течение последних восьми лет, вы увидите, что есть огромная разница», — также заметил Трамп.

Более подробной информации об операции США в Афганистане, как пишет издание, американский лидер не предоставил.​

Бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США сбросили на позиции боевиков ИГ в Афганистане 13 апреля. Позже в Белом доме уточнили, что целью этого удара была система тоннелей, которую использовали террористы. Боевое применение бомбы такого типа, как отмечал Reuters, стало первым в истории.