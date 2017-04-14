Прокуратура выдала ордер на арест задержанного после теракта в Дортмунде иракца

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест иракца, которого задержали после нападения на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде. 26-летнего Абдула Безета А. подозревают в причастности к террористической сети "Исламское государство" (ИД). Следователи предполагают, что он возглавлял в Ираке отряд, который занимался похищением людей, вымогательством денег и убийствами, сообщили в прокуратуре в четверг, 13 апреля, передает DW.

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После нападения на автобус футбольного клуба полиция обыскала квартиры, где жили задержанный мужчина и еще один подозреваемый. У следователей были основания предполагать, что эти люди могут иметь отношение к теракту в Дортмунде. Однако соучастие Абдула Базета А. в преступлении не подтвердилась. Не подтвердились и подозрения в отношении второго подозреваемого, который был в поле зрения следователей, сообщили в федеральной прокуратуре ФРГ.

Возле автобуса немецкого футбольного клуба вечером 11 апреля прогремели три взрыва, когда он отъезжал от отеля, в котором жили спортсмены. Центральный защитник, испанец Марк Бартра, получил ранения. Полицейский, который на мотоцикле сопровождал автобус с футболистами на стадион, получил акустическую травму уха и шок.