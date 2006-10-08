Венгерский ”Майдан” будет продолжаться 163 дня

Венгерская оппозиция намерена продолжать акции протеста с требованием отставки правительства 163 дня.

Как передает NEWru, лидер оппозиции ФИДЕС-Венгерского гражданского союза Виктор ОРБАН заявил сегодня, что каждый вечер на площадь Кошута перед парламентом к митингующим будет выходит один из депутатов от правых сил.

Получается, таким образом, что оппозиционные лидеры имеют точный сценарий проведения манифестаций протеста на 163 дня, поскольку именно столько мандатов имеют в парламенте ФИДЕС-ВГС и Христианско-демократическая народная партия.

Эти митинги продолжаются не более часа. В.ОРБАН сообщил, что акции протеста будут проходить в столице ежедневно с 17.00 до 18.00 по местному времени и продлятся "до победного конца", пока премьер-министр Ференц ДЮРЧАНЬ не примет решение сложить свои полномочия.

Митинги оппозиции в минувшие дни собирали на площади десятки тысяч манифестантов, требующих отставки главы правительства и создания надпартийного "правительства профессионалов".

В то же время площадь Кошута и после митинга парламентской оппозиции не затихает. Эстафету принимают активисты различных правых объединений, которые вот уже три недели не уходят с главной площади страны и проводят ночь в построенном здесь палаточном городке. Их манифестации продолжаются практически до утра. Журналисты сетуют, что освещать антиправительственные митинги правых объединений становится все сложнее. Среди ночных митингующих немало молодежи, которая приходит на площадь в нетрезвом состоянии, а организаторы митинга стали делить представителей СМИ на "своих" и "чужих".

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста начались в Венгрии в конце сентября после того, как телевидение обнародовало отрывки из выступления премьера Ф.ДЮРЧАНЯ перед его социалистической партией. В своей речи он признался, что говорил неправду во время предвыборной кампании, чтобы гарантировать свое переизбрание.

Акции протеста проводятся по инициативе лидера оппозиционного ФИДЕС-Венгерского гражданского союза В.ОРБАНА. Манифестанты требуют отставки Ф.ДЮРЧАНИ, который отказывается уходить со своего поста.

6 октября парламент Венгрии поддержал правительство Ф.ДЮРЧАНЯ, после того как он публично извинился за то, что позволил себе обольстить избирателей иллюзиями относительно экономического положения страны. Однако оппозиция осталась недовольно и по-прежнему требует его отставки.