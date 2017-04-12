Тиллерсон заявил о необходимости прекратить "устойчивую деградацию" отношений США и России

Секретарь Государственного департамента США Рекс Тиллерсон заявляет, что отношения Соединенных Штатов и России имеют низкий уровень доверия и необходимо прекратить "устойчивую деградацию" двусторонних взаимоотношений.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тиллерсон сказал, что встреча с Путиным была продуктивной и длилась около двух часов.

"Мы откровенно обсудили нынешний статус отношений США и России. Я высказал точку зрения, что текущее состояние отношений США и России находится на низком уровне. Существует низкий уровень доверия между нашими двумя странами. Две передовые ядерные державы мира не могут иметь такого рода отношения", - подчеркнул Тиллерсон.

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Он сказал, что во время встречи обсуждались дальнейшие шаги по улучшению каналов связи между странами.

По его словам, стороны имеют понимание, что придется улучшать отношения в долгосрочной перспективе, если страны захотят достичь прогресса в тех вопросах, где существуют разные взгляды.

Также он сказал, что много времени было уделено обсуждению ситуации в Сирии и других регионов, где страны "разделяют общие взгляды".

"Мы согласились, что существует потребность в более высоком уровне коммуникации между нашими странами одновременно на дипломатическом и военном уровнях. Но существует широкий круг других вопросов, в которых мы имеем разногласия", - добавил Тиллерсон.

"В течение последних двух лет ряд взаимных действий были приняты, чтобы продемонстрировать недовольство, которые каждая страна имеет друг к другу. Мы должны попытаться прекратить эту постоянную деградацию, которая никак не способствует восстановлению доверия между нашими двумя странами, или достичь прогресса в вопросах, которые имеют важное значение для нас. Мы согласились создать рабочую группу для решения мелких проблем и добиться прогресса на пути стабилизации отношений, чтобы затем мы могли взяться за более серьезные проблемы", - сказал Тиллерсон.