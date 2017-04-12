Тиллерсон говорил с Путиным более двух часов – Лавров

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон общался с президентом РФ Владимиром Путиным больше двух часов, переговоры получились «обстоятельными» и «откровенными».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с Тиллерсоном сегодня в Москве.

«Это был длинный день. Мы провели переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. И только что состоялась продолжительная, более двух часов, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам», - сказал Лавров.

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По его словам, и в США, и в России есть достаточно здравых людей, которые смогут отделить зерна от плевел, и которые смогут все-таки руководствоваться коренными, неконъюнктурными интересами народов двух стран и международного сообщества.

«Короче говоря, у нас, это мое ощущение от состоявшихся переговоров, при всем количестве имеющихся проблем, как объективных, так и искусственно созданных, есть немало перспектив для совместной работы. Россия к этому открыта, открыта к диалогу с США в самых разных областях и не только к диалогу, а и к совместным действиям, нацеленным на результат в тех сферах, где это отвечает интересам обеих стран», - сказал он.

Лавров уверен, что «сегодняшняя встреча, многие часы, которые мы провели вместе с Рексом Тиллерсоном вдвоем, и с президентом Российской Федерации, были потрачены не зря».

«Мы лучше понимаем друг друга после того, что мы сделали вместе сегодня и, надеюсь, что эти контакты будут иметь продолжение как непосредственно между нами, так и по линии наших сотрудников и по линии других ведомств администрации США и правительства РФ», - сказал Лавров.

Как известно, ранее Путин посетовал на деградацию отношений с США при президентстве Трампа. Рабочий уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился, считает российский президент.