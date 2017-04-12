Правление семьи Асадов в Сирии подходит к концу - Тиллерсон

Правление семьи Асадов в Сирии подходит к концу, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон 11 апреля журналистам, сообщается на сайте Госдепа.

"Мы выступаем за единую Сирию, которая управляется ее народом. Я думаю, всем нам ясно, что правление семьи Асадов подходит к концу, но вопрос о том, как оно закончится и как пройдет переход власти, может быть очень важным, по нашему мнению, для прочности и стабильности внутри единой Сирии", – заявил Тиллерсон .

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Тиллерсон отметил, что США не видят дальнейшей роли Асада в Сирии.

Он подчеркнул, что нынешнее сирийское руководство "отказалось от своей легитимности", совершая такие атаки, как 4 апреля с применением химического оружия в провинции Идлиб.