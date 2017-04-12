Фанаты "Боруссии" приютили болельщиков "Монако" после переноса матча из-за взрыва

После переноса матча 1/4 футбольной Лиги Чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Монако" из-за взрыва возле автобуса немецкого клуба, фанаты команды гостей получили приглашения от местных болельщиков переночевать у них дома, чтобы иметь возможность посетить перенесенную на 12 апреля игру.

Так, сразу же после официального сообщения о переносе матча в официальном аккаунте "Боруссии" в Twitter запустили хештег #bedforawayfans, с помощью которого жителей Дортмунда просили разместить у себя на ночь болельщиков из Монако, и такие желающие быстро нашлись.

При этом власти Дортмунда поблагодарили дортмундских болельщиков за гостеприимство, отметив, что они приятно удивлены. "Мы с уверенностью можем сказать, что гордимся нашими болельщиками", - заявили в полиции Дортмунда.

Отметим также, что болельщики "Монако" также проявили солидарность с командой "Боруссии", поддержав ее еще на стадионе сразу после объявления о взрывах и переносе матча.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия» прямо перед матчем 1/4 Лиги Чемпионов против "Монако". Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек - испанский футболист Марк Бартра, у него перелом руки.

Матч между командами отложили до среды, 12 апреля.