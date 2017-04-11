Ресторан, камины, панорамные окна: в Японии будет запущен 7-звездочный поезд (видео)

По железной дороге Японии с 1 мая текущего года будет курсировать 7-звездочный поезд, передает Ракурс.

Для граждан Японии и гостей страны в новом поезде созданы все необходимые удобства, чтобы поездка была максимально приятной и комфортной.

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К услугам пассажиров - фешенебельный ресторан, удобные места для отдыха, уютные камины и оснащенные по последнему слову техники комнаты гигиены.

Внешний вид вагонов 7-звездочного поезда поражает изысканностью и безупречным оформлением. Пассажиры, которые любят во время путешествия наблюдать за пейзажами, по достоинству оценят удобные кресла на смотровых площадках возле больших панорамных окон.

Видео вагонов повышенной комфортности опубликовано на странице AviaTravel в Facebook.