Ракетный удар США по авиабазе в Сирии: Трамп поблагодарил командира эсминца (фото)

Президент США Дональд Трамп поблагодарил командира эсминца, с которого был нанесен авиаудар по базе в Сирии. Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер написал на своей странице в Twitter.

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"Президент позвонил командиру Андриэ Слоу, командиру корабля Porter, чтобы поздравить и поблагодарить за удар по Сирии", - говорится в его сообщении.

WH photo: This afternoon on AF1 @potus called Cmdr Andria Слау, @USNavy CO of USS Porter to offers congrats & thanks for #SyriaStrikespic.twitter.com/kokjViiCSW — Sean Spicer (@PressSec) April 10, 2017

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.