США предупредили Россию о нанесении удара по авиабазе в Сирии

США предупредили российских военных о нанесении удара по авиабазе в Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает Reuters.

По его словам, американские военные несколько раз пообщались с россиянами перед ударом, используя линию связи, которая была настроена для избежания случайных столкновений в Сирии в ходе борьбы с ИГ.

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Он заявил, что ракеты не попали в зоны, где предположительно находились российские военные.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".