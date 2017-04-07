Сирия заявила о гибели мирных жителей в результате авиаудара США

В результате удара, нанесенного США по сирийской авиабазе Шайрат, погибли девять мирных жителей.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сирийское государственное информагентство SANA.

"Сирийское государственное информагентство сообщает, что в результате удара США убиты девять гражданских лиц, в том числе четверо детей, в районах вблизи авиабазы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что российские военные, поддерживающие сирийское правительство, были информированы заранее об этом шаге со стороны США.

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В заявлении Пентагона отмечается, что ракеты были выпущены по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений и средствам ПВО на сирийской военной базе Шайрат.

В Кремле назвали удары США по Сирии «агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом».

В МИД РФ заявили, что отказываются от меморандума с США об обеспечении безопасности полетов в Сирии.