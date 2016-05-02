В ВМС США считают, что маневрами своих самолетов над Балтийским морем РФ хочет "послать сигнал"
Российские самолеты, допускающие опасные сближения над Балтийским морем с американскими самолетами, не пытаются спровоцировать инциденты.
Об этом заявил глава ВМС США Джон Ричардсон, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
"Я не думаю, что русские пытаются спровоцировать инцидент. Я думаю, что они пытаются послать сигнал", — сказал он.
"Я думаю, что это довольно ясно, что они хотят сообщить нам, что они видят, что мы находимся в Балтийском море", — пояснил Ричардсон.
Он добавил, что действия российских самолетов увеличивают шансы на "тактический просчет", но в случае, если какой-либо инцидент произойдет, США будут пытаться сгладить эскалацию напряженности между странами. "Мы ждем определенной нормализации", — заключил глава ВМС.
Ранее американские военные сообщили, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем провел опасный маневр всего лишь в 30 м от американского самолета-разведчика.
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Это второй случай в Балтийском море в течение апреля, когда США обвиняют российских военных в агрессивном поведении.
В первой половине апреля истребители Су-24 пролетели, по утверждению Пентагона, в опасной близости от эсминца "Дональд Кук". Американские военные тогда предупредили, что такие маневры "могут без всякой на то необходимости усилить напряженность между странами и привести к просчету или инциденту, последствием которого будут серьезные ранения или гибель людей".
В свою очередь, российская сторона настаивала на том, что пролет самолетов над кораблем был безопасным.