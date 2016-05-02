В ВМС США считают, что маневрами своих самолетов над Балтийским морем РФ хочет "послать сигнал"

Об этом заявил глава ВМС США Джон Ричардсон, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

"Я не думаю, что русские пытаются спровоцировать инцидент. Я думаю, что они пытаются послать сигнал", — сказал он.

"Я думаю, что это довольно ясно, что они хотят сообщить нам, что они видят, что мы находимся в Балтийском море", — пояснил Ричардсон.

Он добавил, что действия российских самолетов увеличивают шансы на "тактический просчет", но в случае, если какой-либо инцидент произойдет, США будут пытаться сгладить эскалацию напряженности между странами. "Мы ждем определенной нормализации", — заключил глава ВМС.

Ранее американские военные сообщили, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем провел опасный маневр всего лишь в 30 м от американского самолета-разведчика.

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Это второй случай в Балтийском море в течение апреля, когда США обвиняют российских военных в агрессивном поведении.

В первой половине апреля истребители Су-24 пролетели, по утверждению Пентагона, в опасной близости от эсминца "Дональд Кук". Американские военные тогда предупредили, что такие маневры "могут без всякой на то необходимости усилить напряженность между странами и привести к просчету или инциденту, последствием которого будут серьезные ранения или гибель людей".

В свою очередь, российская сторона настаивала на том, что пролет самолетов над кораблем был безопасным.