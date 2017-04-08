Сирийский город Хан-Шейхун после масштабной химической атаки вновь подвергся авиаударам

18:00, 08 апреля 2017
Мир
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В результате авиаударов одна женщина убита, еще три человека получили ранения.

Иллюстрация REUTERS

Сирийский город Хан-Шейхун после химической атаки 4 апреля подвергся еще авиаударам 7 и 8 апреля соответственно.

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Об этом сообщили местные и региональные активисты, передает CNN.

В результате авиаударов одна женщина убита, еще три человека получили ранения.

Кто совершил авиаудары, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

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Теги: #Сирия#химическая атака#Хан-Шейхун#авиаудары