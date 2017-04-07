Во время ракетных ударов на базе Асада находились российские военные - СМИ

На территории сирийской авиабазы Шайрат во время удара США находились российские военные.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в сирийской армии.

Ранее о том, что США предупредили Россию об атаке с целью избежать жертв среди россиян, сообщал Пентагон.

Американские военные предупредили российскую сторону о готовящихся ударах по сирийской авиабазе Шайрат, сообщил 7 апреля представитель Пентагона. Американские военные планировщики приняли меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск для российского или сирийского персонала на аэродроме, говорится в сообщении Минобороны США.

То, что США предприняли усилия, чтобы при ударе по сирийскому аэродрому не было жертв среди военнослужащих России в Сирии, сообщил CNN советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер. США «пытались по возможности избежать жертв с российской стороны», цитирует телеканал CNN заявление Макмастера.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки. Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.