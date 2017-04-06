The Washington Post: Как остановить "фальшивые новости"? В Германии – с помощью закона

Германия в среду официально представила знаковый законопроект о социальных медиа, который может быстро превратить эту страну в показательный пример в борьбе с распространением "фальшивых новостей" и вражды на Западе.

Об этом пишут Энтони Файола и Стефани Киршнер в статье "Как остановить "фальшивые новости"? В Германии – с помощью закона", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Ожидаемый законопроект также весьма спорный, критики осуждают его как ограничивающий свободу слова. Если он будет принят, что теперь кажется вполне вероятным, то эта мера заставит крупные медиа, такие как Facebook и Twitter, быстро удалять "фальшивые новости", которые провоцируют ненависть, а также другой "криминальный" контент, в противном случае их ждет штраф в размере до 50 миллионов евро (53 миллиона долларов) .

Правление канцлера Ангелы Меркель согласовало законопроект в среду, что позволяет говорить о высокой вероятности одобрения в парламенте Германии, еще до национальных выборов в сентябре. Фактически, этот шаг – это реакция Германии на шквал "фальшивых новостей" во время прошлогодних выборов в Соединенных Штатах, и чиновники пытаются предотвратить повторение подобной атаки здесь.

"Фальшивые новости" уже появлялись в Германии. В одной лживо утверждалось, что в прошлом году немецкую девочку российского происхождения изнасиловали лица, ищущие убежища. Это повторяли высокопоставленные российские должностные лица, похоже, что такие сообщения были направлены против политики открытых дверей Меркель.

Сейчас Меркель занята напряженной кампанией, поскольку баллотируется на четвертый срок.

"Провайдеры социальных сетей несут ответственность, когда их платформы используются не по назначению для призыва к преступлениям на почве ненависти или распространения незаконных "фальшивых новостей", - сказал в своем заявлении министр юстиции Германии Хайко Маас.

Предлагаемый закон будет применяться только в пределах Германии. Но Маас заявил в среду, что будет добиваться применения аналогичных мер в Европейском союзе.

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Некоторые европейские страны также стремятся противостоять "фальшивым новостям". Недавно в Чешской Республике была учреждена специальная группа, которая отвечает за разоблачение ложных сообщений. Однако, по словам экспертов, если мера Германии станет законом, то для крупного западного государства это станет самым смелым шагом в направлении контроля контента в социальных сетях. В зависимости от того, насколько очевидно ложным или незаконным является сообщение, у компаний будет всего 24 часа, чтобы удалить его.

В дополнение к "фальшивым новостям" и высказываниям на почве ненависти, законопроект будет нацелен на сообщения, расцениваемые как подстрекательство к терроризму, и на распространение детской порнографии. Должностные лица назвали всплеск ненависти в Интернете одним из основных факторов, обусловивших рост случаев насилия крайних правых в Германии, включая поджоги в центрах для беженцев и нападения на сотрудников полиции.

"Германия считает себя первопроходцем", - сказал Маркус Бекедаль, известный немецкий интернет-активист и блогер. "Это сольная попытка. . . но Европейская комиссия, безусловно, будет внимательно следить за тем, что делает Германия".

Тем не менее, широкий характер законопроекта побудил критиков назвать его чрезмерным, он рискует стать фактической цензурой. Штефан Шерцер, председатель Ассоциации немецких издателей журналов, заявил, что эта мера может превратить крупные компании в сфере социальных медиа в "полицию частного мнения".

Политик партии зеленых Ренате Кюнаст сказала радио ARD, что законопроект может привести к "резкому ограничению свободы слова, потому что повлечет за собой лишь удаление, удаление, удаление".

Одной из компаний, на которых больше всего повлияет законопроект, станет "Facebook", который стремится обойти такие законы, приняв добровольные меры для сдерживания распространения "фальшивых новостей". Компания повторила обеспокоенность по поводу того, что законопроект будет ошибочно навязывать корпорациям решения о законности контента, хотя такие решения должны принимать немецкие суды.

"Мы очень много работаем, чтобы удалить незаконный контент с нашей платформы и полны решимости сотрудничать с другими, чтобы решить эту проблему", - говорится в заявлении компании. "Как отмечают эксперты, этот закон вынудит частные компании, а не суды, решать, что считается незаконным в Германии".

Но официальные лица в Германии утверждают, что компании социальных медиа просто не действуют достаточно быстро, чтобы справляться с сообщениями, которые наносят ущерб. Маас привел в пример статистику, которая показывает, что "Facebook" быстро удалил только 39 процентов незаконного контента, о котором был уведомлен, в то время как Twitter быстро удалил только 1 процент сообщений, указанных в жалобах пользователей.

По словам чиновников, вместо того, чтобы устанавливать новый стандарт, они просто вынуждают социальные СМИ соблюдать действующие законы, регулирующие разжигание ненависти и подстрекательство в Германии. Законы о подстрекательстве и диффамации здесь гораздо шире, чем в Соединенных Штатах; например, законы о книгах запрещают дискредитировать немецких лидеров и отрицать Холокост как преступление.

"В социальных сетях должно быть так же мало места для незаконной враждебности, как и на улице", - сказал Маас. "Ради жертв преступлений на почве ненависти мы должны более активно этого добиваться".