Антикоррупционный прокурор Румынии за год отправила на скамью подсудимых более тысячи высокопоставленных чиновников

Антикоррупционный прокурор Румынии Лаура Кодруца Ковеси изменила целую страну, собственноручно отправив на скамью подсудимых тысячи высокопоставленных чиновников, пишет журнал Новое время.

43-летняя Лаура Кодруца Ковеси, глава Национального антикоррупционного директората (DNA), только в течение 2016 года отправила в суды уголовные дела против 1,2 тыс. подозреваемых в хищениях, взяточничестве и откатах министров, мэров городов и депутатов разных уровней. Среди них - Мирча Бэсеску, родной брат бывшего президента Траяна Бэсеску, с подачи которого Кодруца Ковеси и стала главой DNA. А в декабре 2016 года к тюремному сроку от 1 года до 14 лет был приговорен 91 человек, сообщают в DNA.

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Не менее крупный “улов” наметился у нее и в 2015 году: по подозрению в коррупции был задержан мэр Бухареста Сорин Опреску и открыто дело против действующего тогда премьер-министра Виктора Понты.

Успехи в борьбе с коррупцией и системные реформы уже отразились на экономике страны - по данным Международного валютного фонда, в 2016 году румынский ВВП вырос на немалые 5%.

Антикоррупционный директорат, созданный в Румынии еще в 2002 году, за пять лет до вступления Румынии в ЕС, довольно долго не показывал впечатляющих результатов. Расследования продвигались медленно, дела против коррупционеров не доходили до судов, выносилось мало приговоров, рассказывает НВ Кристиан Нитойу, уроженец Румынии и политолог из Астонского университета Великобритании. Все изменилось в 2013-м, когда в DNA пришла работать непримиримая Кодруца Ковеси.

“В Румынии и институциях ЕС в Брюсселе считают, что именно благодаря ее усилиям удалось заставить DNA работать”, - подчеркивает эксперт.

“Я верю, что DNA помогает создавать новую Румынию, - заявила Лаура Кодруца Ковеси в одном из своих недавних интервью. - Мы [сотрудники DNA] - люди, которые хотят изменить страну, очистив ее от коррупции”.