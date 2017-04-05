Европарламент утвердил стратегию переговоров по Brexit

Европейский парламент утвердил позицию, которой должен придерживаться Евросоюз в переговорах с Великобританией по поводу ее выхода из ЕС – так называемого Brexit.

Как передает Deutsche Welle, в среду, 5 апреля, за соответствующую резолюцию проголосовали 516 евродепутатов, 133 высказались против, 50 воздержались. Текст документа совместно подготовили руководители фракций Европейской народной партии, Прогрессивного альянса социалистов и демократов, Альянс либералов и Зеленых.

Евродепутаты отметили в резолюции, что в ходе переговоров должны быть в полной мере соблюдены права граждан ЕС. Лондону также надо заявить как условие, что после выхода из ЕС он не может претендовать на преимущества, которыми Великобритания пользуется как член ЕС. В этом смысле евродепутаты выступили против пожеланий Лондона, который стремился получить право вести переговоры относительно нового торгового соглашения с ЕС параллельно с обсуждением Brexit, отмечает агентство AP.

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Кабинет британского премьера Терезы Мэй ранее предполагал, что может заключать двусторонние соглашения о свободной торговле с отдельными странами-членами ЕС. "Никакого снятия сливок", - заявил на дебатах представитель Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber).

В резолюции отмечается, что Европарламент не поддержит текст соглашения, который не будет содержать соблюдения указанных принципов.

Как известно, на процедуру выхода Великобритании из ЕС предусмотрено два года от запуска правительством Соединенного Королевства 50-й статьи Договора о ЕС 29 марта.