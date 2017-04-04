СМИ: Бывший советник Трампа подтвердил ФБР контакты с агентами спецслужб России

В 2013 году, за два года до присоединения к предвыборной команде Дональда Трампа, его советник по внешней политике Картер Пейдж встречался с агентами российских спецслужб, которые пытались завербовать его, сообщается в судебных матералах, опубликованных BuzzFeed. Сам Пейдж подтвердил эту информацию, пишет Дождь.

В СМИ также попали документы ФБР, в которых Пейдж упомянут под кодовым именем «Мужчина-1». По его словам, он сотрудничал с американскими правоохранительными органами в расследовании этого дела, так как «не хотел быть шпионом».

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В документах говорится, что ФБР допрашивало Пейджа в рамках расследования дела о троих предполагаемых сотрудниках СВР, один из которых - Евгений Буряков - был арестован в США в 2015 году по обвинению в ведении деятельности иностранного агента без соответствующей регистрации. Его приговорили к 30 месяцам лишения свободы, однако срок в США он отбывать не будет и сейчас ожидает депортации в Россию. Двое других мужчин - Игорь Спорышев и Виктор Поддубный - успели покинуть США.

По данным американских спецслужб, агенты работали в США в качестве представителей российских структур. Отмечалось, что Спорышев и Поддубный пытались вербовать местных жителей в качестве источников информации, а Буряков передавал эти доклады России.

По данным американских спецслужб, агенты пытались завербовать и «Мужчину-1» в качестве источника информации, обещая помочь с заключением выгодных контрактов в его пользу.

В документах следствия приводятся показания Пейджа, который описал, как периодически встречался и переписывался с Виктором Поддубным. При этом в бумагах нет никаких свидетельств того, что Пейдж предоставлял Поддубному какую-либо засекреченную информацию. По данным ФБР, «мужчина-1» предоставлял российским агентам свой взгляд на настоящее и будущее в энергетической сфере и «предоставлял документы... о бизнесе в сфере энергетики». Обвинения Пейджу предъявлены не были.

Имя Пейджа несколько раз упоминается в неподтвержденном досье, составленном бывшим агентом британских спецслужб Кристофром Стилом. В нем утверждается, что предвыборная команда Трампа встречалась с представителями российских властей и что у российской разведки есть «компромат» на американского президента.Ранее американские спецслужбы опубликовали материал, в котором говорилось, что Россия пыталась повлиять на выборы в США посредством кибератак и СМИ.

Из-за скандала, связанного с разговором с российским послом, своего поста в феврале лишился советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн. ФБР, а также комитеты Сената и Палаты представителей США, ведут расследования о предполагаемых связях Трампа с Россией и вмешательстве Москвы в американские выборы.