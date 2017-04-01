В Сенате США отказались дать Флинну иммунитет в обмен на показания о России

Комитет по разведке Сената США отклонил просьбу бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна относительно иммунитета в обмен на его показания в расследовании о российском вмешательстве в 2016 году в президентские выборы.

По словам журналистки телеканала NBC Кэйси Хант, в комитете заявили, что отклонили предложение Флинна «по крайней мере в этот раз», передает издание The Hill.

Расследование о вмешательстве в выборы продолжается, поэтому такое решение не обязательно исключает сделку в будущем.

Председатель комитета Ричард Барр в начале недели дал понять, что Флинн будет потенциальным свидетелем в расследовании.

Флинн, бывший сотрудник разведки, был уволен в феврале после того, как признался, что он без ведома вице-президента США Майка Пенса имел разговор с послом России Сергеем Кисляком.

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Комитет по разведке Сената сделал запросы на 20 людей, которые будут опрошены в связи с расследованием, и пять из этих опросов уже запланированы, сказал Барр.

Остальные 15 опросов будут «вероятно» запланированы в течение ближайших 10 дней. По словам Барра, среди тех, кого планируют опросить – зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер.

Комитет будет планировать свое интервью с Кушнером только тогда, когда «мы будем точно знать объемы того, что нужно спрашивать», - сказал Барр, добавив, что предоставление одного убедительного объяснения отклонит предложение Флинна.

Издание отмечает, что предложение иммунитета в обмен на показания является общим для всех свидетелей. Конгресс может предоставить такую защиту, но законодатели, как правило, делают это только после консультаций с Министерством юстиции, чтобы избежать нарушений федерального расследования.

Министерство юстиции может отложить соглашение относительно иммунитета, но не может заблокировать ее полностью.