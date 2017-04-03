РосСМИ обнародовали фото предполагаемого террориста из петербургского метро

17:58, 03 апреля 2017
Мир
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Мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел, после чего прогремел взрыв.

Терракт в метро Петербурга / REUTERS

Предполагаемый террорист, который, возможно, устроил взрыв в метро Петербурга, попал на запись с камеры наблюдения. Скриншот из видео обнародовал российский канал РенТВ.

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Как видно на кадре, сделанной камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие.

Предполагаемый террорист из метро / ren.tv/

Как сообщали очевидцы, мужчина бросил рюкзак в вагоне и ушел. После этого прогремел взрыв.

Фото предполагаемого преступника с другого ракурса / fontanka.ru

Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро - «Сенная площадь» и «Технологический институт» - прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 10 человек, десятки получили ранения.

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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метро#Петербург