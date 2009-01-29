Медведев накормил Рауля Кастро салом на прутиках

Президент России Дмитрий Медведев пообещал угостить кубинского лидера Рауля Кастро салом с черным хлебом, а также показать фильм о визите в Россию его брата Фиделя Кастро.

"Я помню, что когда три урагана нанесли ущерб нашей стране в течение одного месяца, Вы в связи с этими природными бедствиями интересовались обстановкой, возникшей в результате этих бедствий, Вы позвонили, и в ходе телефонного разговора я сказал, что я скучал по русскому лесу", - сказал Кастро на встрече с Медведевым в резиденции президента России "Завидово", которая находится в Государственном природном комплексе Тверской области.

"Я вспоминал с определенной ностальгией, когда на костре жарили сало на прутике, и его хотелось скушать с черным хлебом", - признался Кастро. "Этой ностальгии - 25 лет, так как не было возможности осуществить это желание, не знаю, покушаю ли я сало с черным хлебом, но я здесь", - сказал кубинский лидер. "Обсуждать здесь нечего, - сказал, смеясь, Медведев. - Мы обязательно покушаем и сало, и черный хлеб, и поговорим обо всем, что нас волнует, просто погуляем". Кастро напомнил, что перед визитом высказывал пожелание побывать в лесу. "Но Вы сделали еще лучше - пригласили меня в лес и устроили как бы засаду", - сказал он.

Побеседовав чуть менее часа в резиденции, главы государств отправились на прогулку по территории Завидово. В парке резиденции среди разведенных костров был приготовлен самовар и накрыт небольшой столик с традиционными русскими соленьями и шашлыком, а также обещанным российским президентом салом. "А это сало - то, ради чего стоило приезжать",- сказал Медведев Кастро.

РИА новости