Медведев накормил Рауля Кастро салом на прутиках
И завел в лес...
Президент России Дмитрий Медведев пообещал угостить кубинского лидера Рауля Кастро салом с черным хлебом, а также показать фильм о визите в Россию его брата Фиделя Кастро.
|Фото AP
"Я вспоминал с определенной ностальгией, когда на костре жарили сало на прутике, и его хотелось скушать с черным хлебом", - признался Кастро. "Этой ностальгии - 25 лет, так как не было возможности осуществить это желание, не знаю, покушаю ли я сало с черным хлебом, но я здесь", - сказал кубинский лидер. "Обсуждать здесь нечего, - сказал, смеясь, Медведев. - Мы обязательно покушаем и сало, и черный хлеб, и поговорим обо всем, что нас волнует, просто погуляем". Кастро напомнил, что перед визитом высказывал пожелание побывать в лесу. "Но Вы сделали еще лучше - пригласили меня в лес и устроили как бы засаду", - сказал он.
Побеседовав чуть менее часа в резиденции, главы государств отправились на прогулку по территории Завидово. В парке резиденции среди разведенных костров был приготовлен самовар и накрыт небольшой столик с традиционными русскими соленьями и шашлыком, а также обещанным российским президентом салом. "А это сало - то, ради чего стоило приезжать",- сказал Медведев Кастро.