Россия готовится утилизировать тысячи тонн военного вооружения и боеприпасов

Минобороны РФ обнародовало данные о планах и объемах утилизации вооружения. Данные содержатся в пояснительной записке к проекту поправок в указ президента РФ "Об изменении порядка реализации высвобождаемого военного имущества, акционирования и приватизации предприятий военной торговли".

В тексте отмечается, что утилизация вооружения должна пройти до конца 2020 года. Так, должно быть утилизировано 9,9 тыс. ед. бронетанковой техники, 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 7 млн. ед. стрелкового оружия, более 150 млн. ед. боеприпасов, 140 тыс. ракет общевойскового назначения, почти 2 тыс. самолетов и вертолетов, а также другие виды вооружения.

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"Длительные сроки пребывания списанной военной техники на парковых и складских территориях требуют дополнительных финансовых затрат, связанных с ее охраной, создают предпосылки к хищениям", - говорится в документе.

Ранее в "Информационном сопротивлении" сообщали, что в Кремле нашли способ, как "списать" тысячи единиц техники и миллионы боеприпасов, отправленных на Донбасс: Минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений.