Россия простит долг Киргизии

Россия может списать внешний долг Киргизии в размере 180 миллионов долларов в обмен на 48 процентов акций предприятия "Дастан". Об этом заявил вице-премьер Игорь Сечин на встрече с киргизским президентом Курманбеком Бакиевым, сообщает агентство АКИпресс.

При списании долга Россия также рассчитывает на открытие в Бишкеке своего культурного центра. В ходе переговоров также шла речь о предоставлении Киргизии безвозмездной грантовой помощи на 150 миллионов долларов и льготного кредита на 300 миллионов долларов. О конкретных результатах переговоров по этой теме пока не сообщается

Завод "Дастан" в Бишкеке - один из крупнейших производителей морского оружия на территории бывшего СССР. Предприятия разрабатывало и поставила на вооружение ВМФ СССР и России образцы торпедного оружия, десятки различных видов систем самонаведения, неконтактных взрывателей, систем телеуправления и нестандартного контрольно-измерительного оборудования к ним. Помимо военной продукции, завод производит переносные и стационарные медицинские центрифуги.

Лента.ру