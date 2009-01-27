В Болгарии вооруженный мужчина захватил автобус с 45-ю пассажирами

Вооруженный мужчина во вторник в Болгарии захватил автобус, в котором находились около 45 человек, сообщило агентство Рейтер. По данным местных правоохранительных органов, 33-летний мужчина велел водителю остановить автобус возле автозаправочной станции недалеко от города Ловеч, расположенного в 125 километрах к востоку от столицы страны Софии, и потребовал встречи с журналистами и полицией.

Злоумышленник заявил, что в багажном отделении автобуса находится взрывное устройство.

Глава полиции Ловеча сообщил, что раненых среди пассажиров нет.

Автобус следовал из Софии в черноморский курортный город Варна. Болгарский новостной сайт novinite.com сообщает, что автобус, принадлежащий частной компании Biomet, выехал с автовокзала в Софии с 13:00 по местному времени, вскоре после этого стало известно о захвате. В сообщении говорится, что в салоне автобуса находятся 50 человек.

По данным радиостанции Darik, злоумышленник сел в автобус в Софии и вскоре после отправки стал угрожать пассажирам и водителю легким огнестрельным оружием. Сообщается, мужчина, захвативший автобус, является жителем города Севлиево. Он требует встречи с человеком, по чьей вине в прошлом году произошло ДТП, в котором его беременная жена потеряла ребенка. Министерство внутренних дел Болгарии подтвердило факт захвата автобуса, однако отказалось сообщить подробности.

РИА новости