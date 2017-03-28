Аренда роскошной резиденции Медведева обошлась в 19 гривень в год - СМИ

4108,49 гектаров земли в Ивановской области РФ, на которых предположительно находится резиденция российского премьер-министра Дмитрия Медведева, были сданы в аренду за 39 рублей и 32 копейки в год (19 гривень).

Об этом говорится в ответе на депутатский запрос, направленный КПРФ в администрацию Ивановской области, передает "Собеседник".

"Формально территории хозяйства вернули статус памятника природы, однако оставили в пользовании арендатора (фирмы "Орион", которая раньше называлась Управляющая компания фонда "Дар" - Ред.), поскольку арендатор этот блюдет экологию и вообще получил 4108,49 заповедных га на 49 лет в результате аукциона", - говорится в сообщении.

Средняя стоимость аренды гектара земли в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн. "То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год", - рассказали СМИ.

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Также изданию стало известно, что три года назад по просьбе "Ориона" областная администрация дала добро на доставку в медведевское хозяйство 50 маралов (включая 20 взрослых самцов). Животных привезли автомобильным транспортом прямиком c Алтая в приготовленный для них вольер площадью 124 га и по специально оговоренному графику уже начали выпускать на волю.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал.