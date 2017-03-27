Сирийские повстанцы заявили, что сбили российский вертолет в Латакии: Минобороны РФ опровергает

Оппозиционная к режиму президента Башара Асада группировка Ахрар аш-Шам утверждает, что ее бойцы сбили российский вертолет в районе населенного пункта Сальма в горах Аль-Акрад в Восточной сельской местности провинции Латакия. Об этом сообщает арабское издание Al Masdar.

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По данным его источников, в этом районе активизировалась российская авиация, которая пытается найти экипаж сбитого вертолета. На этом этапе неизвестно, есть ли в результате аварии погибшие. Боевики заявляют, что вертолет был сбит с помощью крупнокалиберного пулемета.

В свою очередь сирийские повстанцы в "Твиттере" сообщают, что сбили самолет армии Асада, подчеркивая, что он уже второй за 4 дня.

#Сирия | Благая весть! Повстанцы сбили уже 2 #вертолет режима Асада за последние 4 дня, теперь в горной провинции #Латакия. pic.twitter.com/nhj3YhAA5t — Sham Center (@shamcenter2) March 27, 2017

При этом российское агентство ТАСС сообщает, что Минобороны РФ опровергло сообщение о якобы сбитом в Сирии вертолете ВКС России.

"Все летательные аппараты ВКС России в Сирийской Арабской Республике находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению. Сообщения подконтрольных террористам информационных ресурсов о якобы сбитом российском вертолете не соответствуют действительности", - сказал журналистам представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии.