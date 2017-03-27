В России на митинге знаменитая майдановская кричалка зазвучала на новый лад (видео)

В Екатеринбурге участники антикоррупционного митинга переделали знаменитую майдановскую кричалку "Хто не скаче, той москаль". Они кричали "Кто не скачет, тот медведь!".

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Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале. На записи видно участников акции, которые подпрыгивают и выкрикивают лозунг, похожий на майдановский.

Как сообщал УНИАН, антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли от 10 до 30 тыс. человек. По неофициальным данным, на акцию в вышли Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тысяч.