Число задержанных на акции протеста в Москве увеличилось до 800 человек (видео)
Среди задержанных и российский оппозиционер Алексей Навальный. Он будет находиться под административным арестом до суда, который запланирован на завтра.
В Москве задержали около 800 участников несогласованной акции против коррупции, сообщает «Дождь» со ссылкой на ОВД-Инфо.
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Среди задержанных оказались несовершеннолетние — более 10 человек.
В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Среди задержанных и российский оппозиционер Алексей Навальный. Он будет находиться под административным арестом до суда, который запланирован на завтра.
Ранее сообщалось о задержании полицией около 600 участников митинга.
Как сообщал УНИАН, Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.
Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли от 10 до 30 тыс. человек.
Антикоррупционные акции от Владивостока до Петербурга: где и кого задержали https://t.co/0MKJ4pUfcipic.twitter.com/DjwSruL2up— bbcrussian (@bbcrussian) 26 марта 2017 г.
Вот так проходят акции против коррупции по всей России.— Meduza (@meduzaproject) 26 марта 2017 г.
«Димон, выйди вон!», «Кто не скачет, тот медведь», «Прикол, школьников забирают». pic.twitter.com/FttvsspqBj