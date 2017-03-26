Число задержанных на акции протеста в Москве увеличилось до 800 человек (видео)

21:59, 26 марта 2017
Мир
2799 0

Среди задержанных и российский оппозиционер Алексей Навальный. Он будет находиться под административным арестом до суда, который запланирован на завтра.

Иллюстрация REUTERS

В Москве задержали около 800 участников несогласованной акции против коррупции, сообщает «Дождь» со ссылкой на ОВД-Инфо.

Читайте такжеПротесты в России: на улицы вышли до 70 тысяч человек по всей стране

Среди задержанных оказались несовершеннолетние — более 10 человек.

В отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП России (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). 

Среди задержанных и российский оппозиционер Алексей Навальный. Он будет находиться под административным арестом до суда, который запланирован на завтра.

Ранее сообщалось о задержании полицией около 600 участников митинга.

Как сообщал УНИАН, Антикоррупционные митинги проходят 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева.

Только в Москве, по разным оценкам, участие в митинге приняли от 10 до 30 тыс. человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Продолжение акций протеста против коррупции в России
Теги: #Москва#протест#задержания