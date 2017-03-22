Теракт в Лондоне: Sky News сообщил о втором погибшем

Число погибших от теракта в Лондоне возросло до двух. Об этом сообщает Sky News.

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Ранее сообщалось, что жертвой теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне стал один человек, множество получили ранения, некоторые – серьезные. Фотограф агентства Reuters сообщил, что при нападениях пострадали не менее 10 человек. Среди пострадавших оказался полицейский, который получил ножевое ранение.

Одну женщину, вероятно, находившуюся на мосте во время нападения, удалось спасти из Темзы.

#London terror attack: Two dead. Woman pulled alive from the Thames. Suspect shot "multiple times" by police. @KayBurley is in #Westminsterpic.twitter.com/BxNITIKsaB — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

Ранее УНИАН писал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.