Теракт в Лондоне: Sky News сообщил о втором погибшем

19:41, 22 марта 2017
Мир
1744

Точное число жертв и пострадавших остается неизвестным.

Теракт в Лондоне / REUTERS

Число погибших от теракта в Лондоне возросло до двух. Об этом сообщает Sky News.

Читайте такжеДвух террористов поймали на Вестминстерском мосту в Лондоне - СМИ

Ранее сообщалось, что жертвой теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне стал один человек, множество получили ранения, некоторые – серьезные. Фотограф агентства Reuters сообщил, что при нападениях пострадали не менее 10 человек. Среди пострадавших оказался полицейский, который получил ножевое ранение.

Одну женщину, вероятно, находившуюся на мосте во время нападения, удалось спасти из Темзы.

Ранее УНИАН писал, что несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента Великобритании в Лондоне. Позже СМИ сообщили, что автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт возле британского парламента
Теги: #теракт#Лондон