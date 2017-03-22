Отстраненного президента Южной Кореи допрашивали в прокуратуре 22 часа

Отстраненная от должности президента Пак Кын Хе покинула прокуратуру после допроса в рамках расследования коррупционного скандала, который продлился 22 часа, передает 112.ua.

Пак Кын Хе не стала отвечать на вопросы журналистов после допроса. Она села в автомобиль, который ждал ее около прокуратуры и уехала.

Сообщается, что отстраненная президент подозревается в том, что вместе с подругой "гадалкой" Чхве Сун Силь осуществляла давление на крупный бизнес с целью получения отчислений в ее фонды.

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Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь это отрицают.

В прокуратуре отказались от комментариев по поводу того, когда Пак Кын Хе вызовут на допрос повторно и будут ли прокуроры ходатайствовать в суде о ее задержании. Также, не разглашаются детали допроса, который был первым после решения Конституционного суда об одобрении импичмента президенту.

Как сообщал УНИАН, ранее Конституционный суд поддержал импичмент, признав вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность.

Скандал вокруг Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь разгорелся после того, как журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля планшет с секретными документами, среди которых были тексты речей президента. Позже она призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам.