Российский танкер столкнулся с рыбацкой лодкой у берегов Барселоны: исчезли два человека - СМИ

Российский танкер столкнулся с рыбацкой лодкой у берегов Барселоны, в результате чего пропали два человека.

Об этом сообщает испанская газета La Razon.

По информации издания, танкер столкнулся с лодкой в 2,5 км от порта Барселоны, откуда и вышел. После аварии лодка затонула на глубине 150 метров, двух рыбаков удалось спасти, еще двое пропали.

На месте происшествия работают спасатели, водолазы, а также сотрудники отряда спасения на водах. Над местом, где произошла авария, летает вертолет.