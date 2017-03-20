Российский танкер столкнулся с рыбацкой лодкой у берегов Барселоны: исчезли два человека - СМИ
21:53, 20 марта 2017Мир
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После аварии лодка затонула.
На месте работают водолазы / Fleetphoto.ru
Российский танкер столкнулся с рыбацкой лодкой у берегов Барселоны, в результате чего пропали два человека.
Об этом сообщает испанская газета La Razon.
По информации издания, танкер столкнулся с лодкой в 2,5 км от порта Барселоны, откуда и вышел. После аварии лодка затонула на глубине 150 метров, двух рыбаков удалось спасти, еще двое пропали.
На месте происшествия работают спасатели, водолазы, а также сотрудники отряда спасения на водах. Над местом, где произошла авария, летает вертолет.
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